豐原「萬里長城」自921大地震後荒廢至今，但相關設施仍完好如初。（市議員陳清龍提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原「萬里長城」曾是中部地區熱門的登山景點，在921大地震毀壞後荒廢至今，經民代及地方人士努力下，多數土地已簽屬土地同意書，企盼能恢復昔日繁榮，1.3 公里闢建修復露出曙光。台中市觀旅局表示，待土地取得後將研擬編列預算，最快明年11月可完工。

豐原萬里長城登山步道由東陽路登山口起登，沿山稜線一路可達八達樓子，全段串聯潭子區新田登山步道、北屯區大坑 6~10 號登山步道，是中部最熱門登山步道，八道樓子更是泡茶、露營、烤肉好去處，但在921地震後便荒廢至今，但黃杰將軍題字的八道樓子大石仍屹立不搖。

市議員陳清龍指出，與地方人士不斷努力下，市府擬定計畫，預計從豐原區東陽路沿山稜線興闢 1.3 公里步道至八道樓子，由於大部分步道路徑位於稜線上，視野遼闊、景色壯麗，可眺望豐原及北屯區。

長達1.3 公里的步道，國有地僅佔12％，私有地則佔88％，在日前說明會上，大多數地主已簽屬土地使用同意書，樂觀其成萬里長城闢建步道，儘快恢復昔日盛況。台中市觀旅局表示，待土地完全取得後，會盡速研議編列預算，若一切順利，最快明年11月可完工。

陳清龍指出，舊萬里長城登山步道由退伍軍人周自安與山友共同闢建，步道休息據點以八道樓子、玉門關、山海關等長城地名命名，目前闢建只是跨出第一步，最終目標是要修復全段萬里長城，期待創造一條聞名全國的台中聖稜線。