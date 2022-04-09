有名正妹的愛車在國道休息站被A傷，好心人留便條紙寫出肇逃車輛車牌，網友還幫調車籍資料助攻。（翻攝自爆廢公社二社）

1張「暖心」便條紙揪出肇逃真兇！有名正妹在國道3號東山休息站上廁所，回到愛車旁時，竟發現車子左後輪側邊被A傷，現場也不見肇事者，但她發現有張便條紙貼在車身，上面寫著「○○○-2826撞的」，頓時讓她很感動，也表示貼便條紙的好心人，會有好報。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二社」發文，她表示在國道3號東山休息站上廁所，當她走回愛車時，發現愛車左後輪側邊被A傷，也不見肇事者在現場，但她發現愛車被貼上便條紙，上面寫著「○○○-2826撞的」，讓她頓時很感動表示，雖然不認識留下便條紙的好心人，但是很謝謝這位好心人，並由衷感謝「好心的你，會有好報的」。

有名正妹的愛車在國道休息站被A傷，好心人留便條紙寫出肇逃車輛車牌，網友還幫調車籍資料助攻。（翻攝自爆廢公社二社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「隨身攜帶便條紙也是蠻厲害」、「還是確認一下監視器比較保險」、「停車場能撞成這樣子也不簡單」、「撞了還逃逸，真是心臟有大顆」、「休息站，電眼一堆」、「垃圾三寶肇逃啊」。

甚至還有厲害的網友幫原PO查出該車牌的車籍資料，也讓其他網友超級佩服稱「你好專業」、「你是鬼吧」、「職業優勢」、「猛」、「你是不是做當舖的」。