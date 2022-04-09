耕莘健康管理專科學校今（9日）晚間傳出有2名學生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天。（翻攝自官網）

耕莘健康管理專科學校今（9日）晚間傳出有2名學生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。

校方表示，新店校區學生停止到校上課（不含實習生），並同時啟動遠距教學授課，同學可利用教務處線上授課資訊查詢。