為結合企業及地方公益組織的力量，共同促進區域防救災能力之提升，新北市淡水區公所與在地公益組織「社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），簽署儀式由公所徐天平主任秘書與社團法人新北市博德書院文教公益推廣協會林俊仁理事長共同簽署，期望透過企業防災的推動，打造淡水成為一座安全宜居的韌性城市。

徐主任秘書天平表示，近年來因為全球氣候暖化，導致極端氣候產生，強降雨儼然成為臺灣潛勢災害的主要成因之一。單一災害連鎖效應導致的複合型災害，威脅與災害更劇，特別是我們淡水地區80％為坡地，地震容易導致土壤液化，再加上強降雨所引發的土石流，將造成嚴重人命及財產損失。如何精進防災作為，是新北市政府及本所目前努力的方向，除藉由公所與當地自主防災社區編組的結合外，更需要連結在地企業共同投入災害預防及整備應變工作。

淡水區公所表示，自108年起已與5家在地企業簽署防災合作備忘錄，冀望更多淡水在地企業或公益組織能加入淡水區防救災行列，於重大災害發生能時發揮本區「自救」能力，透過公、私部門防災的合作，提升本區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構淡水成為健康、安全、宜居的城市。