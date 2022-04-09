因應疫情 高市四維國小深夜宣布今起停課至4／18 22:562022/04/09 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市四維國小深夜宣布今起停課至4／18。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，高雄今（9）日新增38例，今日晚間10時24分，高雄苓雅區四維國小在官網宣布，配合高市府防疫政策，自4月9日至4月18日停課，並於4月19日復課，這段期間請避免讓小孩子到人群聚集的地方，並做好健康管理。 校方表示，各班停課期間之上課方式，依照教育部先前停課不停學原則由老師們進行規畫，至於期中考日期是否更動近日開會研商後再行公告。另外，停課期間校園不開放，請孩子們不要回來運動、打球。 #停課 #期間 #四維國小 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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