國內疫情升溫，高雄今（9）日新增38例，今日晚間10時24分，高雄苓雅區四維國小在官網宣布，配合高市府防疫政策，自4月9日至4月18日停課，並於4月19日復課，這段期間請避免讓小孩子到人群聚集的地方，並做好健康管理。

校方表示，各班停課期間之上課方式，依照教育部先前停課不停學原則由老師們進行規畫，至於期中考日期是否更動近日開會研商後再行公告。另外，停課期間校園不開放，請孩子們不要回來運動、打球。