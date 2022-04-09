俄烏戰爭已開打逾1個多月，俄羅斯總統普丁面對國際制裁仍不為所動；波羅的海艦隊司令部宣布，將在波羅的海沿岸的一塊飛地加里寧格勒舉行軍事演習，模擬對空中與地面目標物的攻擊。命理師林海陽預言，如果未來還會繼續發生大戰爭，這也只是一個開端。

林海陽在YouTube官方頻道預言表示，4月為太陽化忌月，在這場俄烏戰役中，對烏克蘭總統澤倫斯基沒有更有利，不過因為俄羅斯不敢下重手，美國、英國、德國也都在守護著烏克蘭，包括波蘭領空也關閉了。那麼澤倫斯基會不會反敗為勝呢？她認為，即使勝了也是敗，因為失去了多少百姓，還有經濟及國家建設的損失，都是非常之大。

林海陽接著表示，烏克蘭傾向加入歐盟，接下來其他小國也會跟著加入，助長了美國在歐洲的勢力。如果還會繼續發生大戰爭，這只是一個開端。

林海陽甚至預言，明年癸卯年，很多國家的政變會更多，第一個因素，因為經濟的關係使百姓揭竿而起，第二個因素，大家受不了沒有錢的日子、生活沒辦法溫飽，這是最大的困境。2023年恐會引發非洲國家或是比較落後國家的政變會更多；接下來恐會經濟大蕭條，因此，2023年不會是人類最好的一年，而是全球人類最差的一年。

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