俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，歐盟官員表示，俄軍歷經嚴重戰損以及後勤作業不佳，約有1/4已「實際上失去作戰能力」。

在侵烏戰事展開前，美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，俄軍在烏國周圍布署了將近120個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）。如今開戰已超過6週，將近29個BTG已無法作戰。

歐盟官員指出，俄軍嘗試化零為整，把殘存的2、3個BTG整合成1個，變成連貫的戰鬥部隊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）7日在接受英國「天空新聞網」（Sky News）訪問時坦言，俄軍在烏克蘭蒙受「嚴重戰損」。

他說：「我軍戰損嚴重，這對我們來說是場巨大悲劇。」

培斯科夫在被詢及、俄軍從基輔市及基輔州撤退是否可視為克里姆林宮的「屈辱」時稱，使用這個字眼「是對情勢誤解」。

他說，俄軍從基輔州和切爾尼戈夫州（Chernihiv）撤退，是要在「烏克蘭和俄羅斯代表團舉行談判的同時展現善意」。

他並說，俄國之所以這麼做，是要「緩解這兩個州的緊張情勢，展現俄國確實願意創造持續談判的舒適氛圍」。

CNN無法核實俄軍確切陣亡人數。立場親蒲亭的俄國小報「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda）上月報導，俄軍陣亡人數達9861人，為克里姆林宮官方數據的好幾倍。

報導稱：「根據俄羅斯國防部，俄軍在烏克蘭特殊行動中失去了9861條人命，還有1萬6153人受傷。」但該報在原始報導發出近1天後刪文，宣稱網站遇駭。

美國和北大西洋公約組織（NATO）官員上月估計，俄軍的死亡人數約在3000至1萬人之間，烏克蘭官員則說，實際數字還要更高。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110409