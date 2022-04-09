大陸電動車廠蔚來汽車9日公告，受疫情影響，公司在上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴停產，目前蔚來整車生產已經暫停，近期將有不少用戶的車輛會延遲交車。

蔚來汽車公告顯示，自3月份以來，因為疫情原因，公司位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，目前尚未恢復。受此影響，蔚來整車生產已經暫停。由於上述原因，近期不少用戶的車輛會推遲交車。

蔚來汽車表示，會在滿足防疫要求的前提下，爭取早日恢復生產，盡快交車。據蔚來汽車此前交車數據，3月共交車9,985輛，年增37.6％；首季累計交付2.58萬輛，年增28.5％；歷史累計交付量為19.28萬輛。

澎湃新聞指出，蔚來汽車原預計在接下來的第二、第三季度逐步提升旗艦轎車ET7的交車量，並將於5月下旬發表2022款的ES8、ES6、EC6。本次停產有可能對蔚來的新車計劃產生一定影響。