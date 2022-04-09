總統蔡英文因家人確診，需在官邸進行10天隔離，而在日前進總統府與會的行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中也進入自我健康監測，卻在蔡英文宣布陰性後4小時就自動解除，今天正常跑行程，引發雙標質疑，記者更拿教育部長潘文忠舉例，對此陳時中表示是「時間差的問題」。

陳時中今天前往新竹馬偕兒童醫院參加揭牌儀式，受訪時被問到僅4小時就解除自我監測疑慮，記者更拿日前潘文忠因接觸基隆市長林右昌為例，詢問潘文忠有執行自我監測，為何蘇貞昌與陳時中可在短短4小時就宣布解除。

對此陳時中表示，潘文忠當時其實早就能解除，是「時間差的問題」，他解釋自我健康監測定義，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。

陳時中下午在疫情記者會上再度被提問相關問題，表示「若要舉說確診者的接觸者的接觸者有沒有進行自我健康監測，這樣的人大概有上百萬個，所以不可考」，他強調，要進行自我健康監測有幾個前提，首先是接觸到確診者，但有適當防護，而疫調人員認為不足以染疫，但有疑慮，就需要自我監測。

其次則是確診者的接觸者，本身採檢結果尚未出爐，那麼接觸者的接觸者在此之前就會先自我監測，以蔡總統案例來說，他們的確都是接觸者，但是否為密切交觸者還有討論空間。陳時中強調，蔡總統採檢陰性的當下，在那個時間點，他們都不可能染疫，因此解除管制，至於未來蔡總統會不會有轉陽的可能，他也不能確定。