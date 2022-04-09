台中市、雲林縣、彰化縣等地，9日因舉辦遶境進香活動，引發多起聚眾鬥毆事件，警政署長陳家欽極為重視，已立即通令各警察機關全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，針對不法的任何行為，當場以現行犯逮捕，堅持依法嚴懲嚴辦的立場。

北港武德宮今日的進香活動，有民眾擅自駕駛警車進入廟前廣場，警政署表示，雲林縣警察局北港分局已立即循線查獲，並通知犯嫌到案說明，後續已要求針對武德宮前糾眾鬥毆的滋事者儘速釐清案情、尤其趁亂駕駛警車衝入人群之嫌犯，更應立即查明動機、真相，且依法嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

警政署表示，近日疫情升溫，中央流行疫情指揮中心規範，要求參與宗教活動者均應接種3劑疫苗，但今天統促黨分子卻漠視防疫規定，恃眾強行闖入管制區，並推打彰化分局副分局長，經該分局依法逮捕究辦；警政署強調，於疫情期間參與宗教集會活動更應落實遵守防疫規定，以維護自身及大眾的健康與安全。