近年投資理財，規劃退休金的風氣相當興盛，究竟該如何下手才能財富自由輕鬆退休，話題成為關注焦點。有理財達人分享，若一位40歲才開始理財的上班族，只要每個月買一張ETF元大高股息（0056）進行投資，等到20年後退休，不僅能獲得近千萬的資產，還能月領近3萬的股利。

理財達人摳摳在個人Youtube頻道「懶錢包Lazy Wallet」發布影片表示，有位粉絲朋友來訊，詢問40歲才開始買0056，退休後資產千萬、月領2.7萬股利的操作方式是否可行。

摳摳肯定表示，只要持之以恆去執行就有機會做到，「假設他不把股利拿去買股票，20年下來他已經累積240張0056，若以殖利率5%計算，他不僅擁有千萬資產，每年還可以領到32.4萬的股利，就是不用工作一個月有2.7萬進帳。」

摳摳提到，ETF存股之所以會成為小資族的熱門話題，主要有四項因素，首先是能分散風險留強汰弱，「專業的機構幫大家網羅數十家到數百家的企業，不用擔心其中一家的股價暴漲或暴跌，會對你造成影響。」

其次，摳摳認為，投資ETF的門檻相對較低，小資族用少少的錢也能開始投資，「包括零股交易可以入手ETF之外，也可以用定期定額的方式買入股票，甚至最低一千元就能入手。」

第三點是管理成本低，摳摳說：「ETF的管理費或手續費比一般基金還要低，交易稅也比一般股票少三分之一。」最後則是買ETF就是可以無腦買，摳摳表示，「不用擔心是不是要會看盤、看懂財報或看懂趨勢等，這些都不用煩惱，就能獲得不錯報酬率。」

最後，摳摳做出結論，「如果我們照這個狀況往前推時，透過這個方法的確有可能讓你賺到那麼多錢的，只要你選擇一個優質的ETF投入，而20年持之以恆不間斷，20年後你也可能有千萬資產，每個月就算什麼都不做還是會有2萬7的零用金。」摳摳也提醒，此方法僅供參考，過去的成功不代表未來的穩賺不賠，主要是提供大家基本的理財觀念。

※該則影片發布日期為2019年10月底，股利推算金額僅供參考。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。