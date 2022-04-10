台灣有許多世界第一，機車密度正是其一，有超過一四○○萬輛機車族穿梭於街頭巷弄，相當於每一．六個人之中就擁有一台機車，這現象不僅體現台灣特有的交通運輸文化，也使台灣成為了發展電動機車最佳的搖籃。

立足台灣前進中國、雙印

如今，台灣電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）挾著在台深耕多年的機車製造及電池交換經驗，正式將這個台灣品牌站上國際資本市場的舞台，透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，在完成與Poema Global Holdings的所有合併程序後，以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，五日於美國那斯達克掛牌開始交易。

SPAC的掛牌模式，簡單來說，就是初始投資人在一開始成立一個特定行業，讓一家空殼公司先行申請完成上市櫃，在兩年之間找到適合的未上市櫃公司收購，讓該公司得以繞過傳統複雜的公開發行程序，大幅縮減上市時程。而Gogoro選擇以SPAC模式赴美上市，合併的這間Poema公司，背景可說是大有來頭。Poema是美國私募基金Princeville Capital所創立的投資公司，而旗下就有專門投資「對氣候變化有影響力」、「軟體與互聯網」公司的基金，譬如Princeville Capital就曾投資過阿里巴巴、百度、小米等明星企業，私募基金更找來長年倡導環保的好萊塢影帝李奧納多．狄卡皮歐擔任公司顧問。至於外界普遍認為，Gogoro用借殼的方式掛牌相當於在資本市場抄捷徑，對Gogoro創辦人陸學森來說卻不這麼認為：「Poema當初看了非常多間公司，Gogoro能從四八家公司當中脫穎而出，實屬不易」，此合併案完成後，Gogoro確定能取得三．三五億美元的現金流，折合約九六億台幣，也幫助Gogoro在未來打國際盃，留有更多的籌碼。

成立超過十年的Gogoro，電動機車銷量在台灣持續增長。觀察每月的機車銷售數據，二○二一年全體機車市場總銷量衰退二一．九％，尤其燃油機車市場，自去年五月以來，每月銷量都比前一年同期再衰退二○％以上，反觀電動機車自去年六月以來銷售量逐月提升，十二月掛牌數攀高到一三八七六台的單月歷史新高，今年前二月電動機車的領牌數量持續倍增成長，成長率高達一三二％、傳統燃油機車的銷售則持續下滑，據了解，政府今年起正式取消七期燃油機車的補助，然而對民眾購置電動機車的補助仍持續，顯見政府的淨零排放政策逐漸奏效，而民眾購車的意願也的確往「電動機車」挪移。（全文未完）

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