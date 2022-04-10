清明連假期間，單日本土確診數皆破百例，是否升級疫情管制再次引發討論。公衛學者認為，新型變異株病毒特性仍為「高傳播力、低重症率」，政策應以「重症清零」為主，不必過度恐慌。

4月以來，中央流行疫情指揮中心每日公布的新冠肺炎本土確診病例都超過百人，其中4月5日更有216名本土病例，創下今年以來新高。儘管確診人數上升，但行政院長蘇貞昌仍在4月3日公開宣示，政府防疫政策將維持「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新台灣模式」。

這波自3月下旬以來快速升溫的本土疫情，指揮中心分析確診者基因定序，發現多數屬於Omicron亞型變異株BA.2，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，BA.2變異株的傳播力比Omicron強，因此在短短12天內，本土確診病例就累積超過9百例。

根據世界衛生組織（WHO）與全球各國臨床數據顯示，BA.2的傳播力比其他Omicron變異株高出50％至60％，但重症率與致死率相仿。台灣情況也與國際類似，指揮中心統計今年1月至4月4日間本土確診數為1846例，中重症案例5人，比率為0.27％，死亡案例1人，致死率0.05％；羅一鈞也指出，感染BA.2與BA.1Omicron病毒的病患，症狀沒有太大差異。

由於BA.2高傳染力、低重症率的特性，指揮中心暫時不考慮升級疫情管制層級，現階段仍強調邊境控管、戴口罩維持社交距離等NPI（非藥物介入）措施、快速提高疫苗覆蓋率並積極購買口服藥，以及自主應變和簡化疫調追蹤，「原則是要不在影響民眾生活下，做好防疫措施！」指揮中心指揮官陳時中說。

與病毒共存有前提，提升疫苗覆蓋率、增加清消

《今周刊》訪問的多位公衛專家學者也一致認為，新型病毒變異株的重症率與致死率皆低，建議指揮中心防疫政策應朝「與病毒共存」方向進行，並逐步解封，以便與世界接軌，「新冠病毒變異株的不變特性是：傳播力愈強、重症率愈低，民眾對Omicrom BA.2不必過度恐慌。」台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙說。

但陳秀熙觀察，指揮中心一方面喊出逐步解封，卻又不放棄「清零」，例如針對基隆小吃店染疫情形，喊出「類普篩」，又詳細公布確診樓層資訊；台北SOGO百貨忠孝館特展累計6人確診，台北市政府卻一口氣發出7萬則細胞簡訊，這些都與逐步解封的政策宣示矛盾。