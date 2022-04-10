許多人在買房時，一聽到嫌惡設施大多都會避之唯恐不及，除了像福地、殯儀館及加油站等設施外，許多民眾因深怕國宅跟社會宅會影響區域房價，也把其視為嫌惡設施，不過有網友分析指出，國宅跟社會宅周邊之後一定會變精華區，進而帶動房價。

有網友在PTT以「國宅社會宅都會變精華區原因」發文指出，政府要蓋這些東西首先要有大面積土地，舊市區一定不可能，都是偏離市區一點的，他強調，只要政府要蓋，一定會擬定都市計畫，包括學校從國小到高中甚至大學，現在也多半有附設托育中心，另外還有市場就業、交通建設等，雖然剛蓋好時沒那麼快形成，但不久之後就會變成精華地。

原PO舉例，像位於台北市信義區廣慈博愛園區的社會住宅，就規劃了信義行政中心以及捷運淡水信義線的東延段，勢必帶動房價上漲。

網友紛紛指出，「都市計畫真的把國宅、社宅和公共建設綁定，發展很快」、「高雄獅甲跟君毅就是國宅成蛋黃的案例，岡山國宅也成為岡山的主要蛋黃」、「獅甲以前很偏僻，現在後面是好市多 家樂福跟IKEA」、「獅甲當年鳥不生蛋，現在也是蛋黃」、「台南國宅就在蛋黃區，學區，醫院，車站。成大商圈機能完整」、「高雄有些社宅確實蓋在很精華的地方」。