奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享4/11～4/17星座運勢，天蠍座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，金牛座金錢運最旺；另外射手座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，摩羯座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊朋友下周顯得安穩又平靜，過往的熱情活潑慢慢由外在轉入了內心層面。下周感情漸趨穩定，也願意付出更多，雙方願意開始調整對感情的態度，讓感情生活更加的安定穩固。

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛朋友下周的生活中充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或許是朋友間良好的互動，都讓下周心情愉悅不少，下周正財運很旺，可多注意親朋友好之間為你帶來的投資訊息，有望獲利。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友的直覺與判斷力增強許多，創造力與想像力也隨之提高，讓自己下周面對事情的處理能力都更加優秀，同時更加懂得察覺周遭朋友的需求並且給予協助。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友比較善變，無法堅持自己的目標，可別因為一時的鬆散而壞了自己的原則。下周和戀人可能會有些許的小爭執，原因來自於對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下承諾，可別開一堆空頭支票喔！

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友做事起來顯得綁手綁腳，不再像過去那麼的得心應手，而這樣的原因多來自於自己，做事不太敢放手去做喔！

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友，起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯喔！

▍天秤座

整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法，在下周受到不小的挑戰，可能是由家人或朋友引起，而也因為這樣的狀況讓天秤朋友情緒稍稍受到影響喔！

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友將轉入較不穩定的一周，無法把握機會，主要是自己下周的思考沒那麼清晰，不過事業運不錯，有機會創造出不錯的成績，要好好把握囉！

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友思緒打結，甚至讓自己陷入一些沒有必要的困擾中，整體狀況顯得複雜許多。事業運需要留意，目前做的事情有點半強迫的狀況，讓自己面對這樣的工作內容顯得有點煩躁，而這樣的狀況也連帶影響你對於工作的熱衷程度。

▍摩羯座

整體運勢★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周。另外奧斯提醒，下周變得比較驕傲，與他人相處或討論事情時，記得要收起點自負。正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好喔！

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友非常疲倦，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不堪負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，會勉強自己接受一些能力外的事物喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】