脖子腫要當心！若造成原因是由於淋巴細胞的惡性化轉變，使脖子淋巴腺腫大，這種疾病就叫做惡性淋巴瘤，俗稱淋巴癌。淋巴瘤每年新增人數超過3,000人，當中不少為2、30歲年輕患者。由於症狀不明顯，淋巴瘤不易早期發現，約有一半以上患者在確診時已經是第3-4期。

●傍晚發燒皮膚癢？ 注意淋巴瘤六大徵兆

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠醫師表示，淋巴瘤最主要症狀為淋巴腺腫大，特別明顯會出現在腹股溝部位。有些人則以發燒來表現，且往往不是高燒而是低燒，容易在傍晚之後開始出現症狀。

(圖/潮健康提供)

此外，淋巴瘤也可能長在臟器之中，無法從外觀上發現明顯淋巴腫大，當長在縱膈腔時，有可能造成患者喘、咳嗽，也可能長在腹腔中達10幾公分。瘙癢、夜間盜汗、不明原因消瘦，也是淋巴瘤病人常見現象，當發現疑似淋巴瘤的六大症狀──燒、腫、癢、汗、咳、瘦，建議及早至血液腫瘤科就診。

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●淋巴瘤十年新增逾5成 這型預後差復發風險高

李啟誠醫師指出，淋巴瘤佔男女十大癌症發生人數第十名與第十一名，十年來新增人數增長超過5成，在癌症死亡率中長年位居前十名。惡性淋巴瘤可分為「何杰金氏淋巴瘤」（HL）與「非何杰金氏淋巴瘤」（NHL），其中，非何杰金氏淋巴瘤約佔92%，再根據基因亞型可分為B細胞淋巴瘤、及T細胞與NK細胞淋巴瘤等。

至於何杰金氏淋巴瘤，好發於20-35歲年輕族群及65歲以上長者，現行治療以化學治療為主，雖然年輕族群的治癒率高，但化療可能對心肺器官累積毒性，並有後續二度罹癌風險。年長族群則常因無法接受標準劑量的化療，根治率相較之下更不理想。

李啟誠醫師說明，在非何杰金淋巴瘤的亞型當中，如果經過化驗確定為抗原「CD30」陽性的T細胞淋巴瘤，並屬於部份基因型者，往往預後較差、復發風險高，在現行治療較難獲得良好成效，也是過去淋巴瘤治療上常面對的問題。

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●化學治療好壞通殺 標靶治療精準打擊

臺灣大學醫學院附設醫院內科部黃泰中醫師表示，淋巴瘤的第一線治療有化學治療、放射治療、骨髓移植等方式。傳統上，化療是主要武器，雖能全面攻擊癌細胞，但可能不小心造成好、細胞通殺。新型治療方式則有單株抗體的標靶治療，透過辨別「CD30」的細胞表面抗原，提高癌細胞的針對性，減少對正常細胞的影響。

不過，以往淋巴瘤的標靶藥物，多以單株抗體或小分子藥物單獨使用為主，缺少專一性的細胞毒性藥物。現今醫藥研發進步，已有將單株抗體與細胞毒性藥物透過連結子介接的新型抗體藥物，可適用於CD30陽性的淋巴瘤病人，包括非何杰金氏淋巴瘤的T細胞淋巴瘤，以及何杰金氏淋巴瘤的患者。

●新型淋巴瘤標靶藥物 無惡化存活大增近3倍

李啟誠醫師解釋，單用標靶藥物對淋巴瘤癌細胞殺傷力較弱，透過辨識CD30陽性抗原，結合有專一性的細胞毒性藥物，就可以針對癌細胞進行「精準打擊」，減少傷及無辜細胞的機會，達到「精準抗癌」。大型試驗也發現，新型治療的無惡化存活時間從23個月大幅增加至62個月，復發率也明顯降低。

李啟誠醫師表示，淋巴瘤治療過去十年是化療的天下，現今結合標靶治療以及精準細胞毒性的藥物，對於適用病人來說有望大幅增加根治率，而淋巴瘤新型標靶藥物也已擴大至一線健保給付，預計每年可嘉惠數百名病人，讓患者擁有更好的治療即戰力，同時降低副作用影響，獲得更好的生活品質。