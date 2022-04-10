46歲阿煌是空汙受害者，在機車行工作多年，吸了太多廢氣，2年多前常莫名跌倒，原以為貧血所致，但就醫檢查卻發現，腦部冒出8顆腫瘤，最後確診為肺腺癌第4期合併腦轉移。

●癌症新藥價格昂貴但健保資源有限 3大病友團體齊發聲

這2年來，阿煌陸續接受化療、標靶治療、免疫治療，其中健保僅給付化療，其餘藥費需自付，每月高達15萬，雖有私人保險，但還是讓人吃不消，只能賣掉原來的機車行，籌措醫療費用。

「希望健保可以幫忙，多付一點點，讓我有活下去的機會。」阿煌說，為了生活，只好繼續在機車行當黑手，但收入有限，如果健保能出一些癌症藥物費用，自己再出一點，就能減輕經濟壓力。

癌症新藥價格昂貴，但健保資源有限，台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會、中華民國乳癌病友協會等病友團體，日前舉辦記者會，催生「台灣癌症新藥多元支持基金」（Taiwan multi-support Cancer Drug Fund, TmCDF），作為癌症新藥申請健保生效前的過渡型支持措施。

●癌症新藥從申請健保到給付生效 平均730天超過2年

台灣癌症基金會執行長暨腫瘤科教授賴基銘說，期盼儘速設立基金，不要讓癌友因經濟因素而無法使用救命新藥，陷入「看得到、吃不到」、陷入「有錢判生、沒錢判死」等困境。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，根據2013到2020年的資料顯示，癌症新藥從申請健保到給付生效，平均730天，超過兩年，但非癌藥物則為396天，在給付速度遠遠快於癌藥。

此外，癌症新藥即便獲得健保給付，給付範圍也嚴格限縮，大概僅涵蓋3成癌友可即時獲得健保給付。蔡麗娟說，眾多癌友付不起癌藥費用，只能等待生命流失。有些癌友在等不到新藥健保給付的情況下，離開人世。

TmCDF運作概念。（圖／台灣癌症基金會、NOW健康提供）

●TmCDF透過多元分攤藥費 減少病友自費經濟壓力

經過3年多研究，台灣癌症基金會與多個病友團體參考英國CDF（Cancer Drugs Fund）癌症藥品基金，提出「台灣癌症新藥多元支持基金」（TmCDF），已向政府提交政策建言書，希望在健保體制外，以額外財源支持癌症新藥的基金，照顧經濟弱勢病友。

TmCDF與健保制度之間的關連性。（圖／台灣癌症基金會、NOW健康提供）

蔡麗娟表示，該基金平台最大特色為「與全民健康保險制度相輔相成」，癌友如果接受健保尚未給付的癌症新藥治療時，承擔部分自費，可控制在一般癌症家庭可承受的範圍內，拉近癌友與新藥之間的距離。

蔡麗娟說，該平台以兩年補助為限，透過藥廠、病友、政府、企業等多元分攤藥費，幫助病友度過等待新藥納入健保給付的過渡期，減少自費經濟壓力。平台成立後，將成立專家委員會評估哪些癌症新藥適合納入協助範圍，並擬定經濟弱勢條款。