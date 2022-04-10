雖然迄今烏俄戰事依然未告終止，不過市場已經吸納戰爭引起的絕大部分的負面效應，即使餘波持續，更重要的反而是FED的貨幣緊縮政策的速度快慢、嚴重程度。

由於這幾年台幣相對其他貨幣是超強勢，抵銷進口物價的上漲，加上政府總會適時地凍漲油價、電費、瓦斯價格等，民眾對於全球急遽驟升的通膨水準，並沒有其他地方感受那麼深刻。

今年不光是美國，全球許多國家都祭出調升利率來因應這股通膨，國內央行再也忍不住了，上月旋即調升1碼，相關的連鎖效果悄然浮現。我前幾天才在賣場、小吃攤聽到：房屋貸款繳納加重、貨車貸款也吃緊，日常用品幾乎都連袂上漲，而且漲幅不小。大眾開始有感這樣的想法與行為，就會在許多方方面面產生質變。

對抗通膨，自然也有進攻與防守兩種舉動。

進攻方面

1.定存利率依然抵不過物價上漲率，所以更要努力投資，尤其是績優成長股或高現金殖利率股要列為優先考量，高股息ETF或基金都好。

2.要重新審視跟銀行往來的相關貸款事宜，利率要錙株計較，多討價還價，甚至是搬遷換銀行也可以。

3.所謂貨比三家，因此在網路資訊爆炸的時代，許多消費、大筆支出都應該要稍微比價。

4.房地產與黃金仍然是保值商品，這時候更要抱緊處理。

防守方面

1.借貸成本開始加重，所以要評估有些分期付款是否划算，或是加速提前還清避免增加負擔。

2.利率趨勢向上，貨幣及債券首當其衝，目前商品貨幣如加幣、紐幣、澳幣，都是可以轉換的標的，公債則是要轉換為新興市場貨幣、債券或是投資級企業公司債券、可轉換公司債券等。

3.不至於省吃儉用，但是任何採購都要考量需要、想要，控制衝動，累積下來，可以省下一筆可觀的費用。

4.疫情尚未告終，忍住購物欲、穩住現有的職務也很重要。

相信大家都有感，今年的投資操作難度變高、非常不適合追高殺低，也不是很適合長期投資，區間來回高低操作，可能是比較恰當的操作模式。停利及停損區間可以縮小，也由於利率向上、鈔票變薄，保有太多現金仍然不是好方法。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

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