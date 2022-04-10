你晚上睡覺時也常常做夢嗎？甚至一整晚下來感覺都沒有好好休息，事實上，做夢是睡著才會發生的事。新光醫院睡眠中心李偉康臨床心理師指出，每個人每個晚上會經歷4至6次的做夢，以睡眠結構而言，平均每九十分鐘就會經歷一次睡眠循環，也就是淺睡期、深睡期以及快速眼動期，因此一般睡7至8小時的人，每個晚上就會經歷4至6次這樣的循環。

●睡眠過程不記得夢 代表睡眠品質較佳

其實做夢並非是睡不好的主因，反而是因為睡不好讓你記得夢，換句話說，睡覺過程中如果不記得做夢，就代表其實你睡得很好。李偉康說明，根據Koulack與Goodenough的研究指出，大腦在睡眠過程中無法登錄新的訊息進入長期記憶中，因此要將短期記憶轉換至長期記憶時，就需要清醒過來，因此要記得夢，就得從睡眠過程中清醒過來才可以。

●睡眠品質差恐常半夜醒來 也易記得做什麼夢

李偉康會解釋，法國里昂大學與里昂神經科學研究中心的Perrine Ruby等人系列研究中也發現，常在早上記得夢境內容且每週至少三次的研究參與者，比少回憶夢境內容且每個月低於兩次的參與者，在睡眠過程中有較長的清醒時間，換句話說，若晚上醒來時，就屬於睡眠品質較差者，也因此較容易記得做了什麼夢。

●長期淺眠多夢者 必要時可尋求專業協助

若長期發現自己淺眠多夢，必要時也可尋求睡眠中心安排一個晚上的睡眠檢查，找出原因。李偉康強調，若發現非生理性的睡眠障礙，則可尋求睡眠心理師的協助，透過調整作息等方式，找回良好的睡眠品質。