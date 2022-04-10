氣候逐漸回暖，又到了蚊子活躍的時候。防蚊除了噴防蚊液、穿長袖之外，研究也發現，蚊子對於4種顏色特別有興趣，因此出門時身上穿的衣服顏色也要注意。

蚊子會被人體呼出的二氧化碳、汗水和體溫吸引，新的研究找到另一個可能引發蚊子興趣的因素：顏色。

●蚊子也會感受顏色 「這幾種」顏色牠最愛

如何不被蚊子叮，是天氣漸熱後的熱門話題。美國華盛頓大學生物學教授里夫（Jeffrey Riffell）也不例外，於是他開始研究，除了二氧化碳、汗水和體味，是否有其他因素會吸引蚊子。

他以會傳播登革熱、茲卡病毒的埃及斑蚊為研究對象，先將一群母蚊子關在透明箱裡，箱子裡沒有任何氣味，只有各種不同顏色的點塊，但蚊子對任何顏色都沒興趣。

接著里夫朝箱中噴二氧化碳，蚊子開始有反應，牠們開始往紅色、橘色、黑色和青色的點塊飛去，但對綠色、藍色和紫色的區域興趣缺缺。接著他們進行真人實驗，研究員手戴紗網深入箱中，結果發現，蚊子只對噴過二氧化碳後的箱子有反應，但如果研究員戴上綠色手套，即使是在有二氧化碳的箱子中，蚊子也不會飛到手套上。該研究刊登在《自然通訊期刊（Nature Communications）》中。

●顏色可能是叮咬的關鍵 蚊子最愛皮膚的顏色

以往發現蚊子會被二氧化碳、汗水和體溫吸引，所以體溫高、容易流汗的人都容易被叮咬。不過該研究指出，這些可能因素只能引起蚊子興趣，最後要要飛去哪裡，決定因素是顏色，「就像是走出家門，聞到肉桂派的味道，讓你想吃，進而開始找哪裡在賣肉桂派，發現街角了一間新開的麵包店，然後你走去買，」里夫說。

至於顏色，人靠個光發出波長來辨認顏色，例如650nm是紅色、450nm是藍色，但里夫表示，目前還不清楚蚊子是否真的會辨識顏色，但研究發現蚊子是否會飛到物體上跟顏色有關，「且人的膚色，無論什麼色調，都會散發紅色、橘色的波長。」

雖然不同品種的蚊子喜歡的顏色不同，不過里夫指出，不要穿紅色、橘色、黑色和青色衣服，跟穿這些顏色的人相比，可能可以大大降低被叮咬的機率。

●防蚊4招 防蚊液這樣選才有效

天氣一回暖，蚊子便無所不在，被叮咬不僅會癢，還可能感染登革熱。已故蚊子博士連日清建議做到以下4點來防蚊：

1.整理神明桌

連日清說，很多人都是在家裡養蚊子來咬自己，除了所知的盆栽避免積水，家中神明桌擺放的花瓶也是蚊子的最愛。很多家庭會忽略清理神明桌，建議每週換一次乾淨的水，因為蟲卵孵化需要10天，因此每7天換一次水就能避免蚊子生長。

2.放顆樟腦丸驅蟲

除了定期清除積水外，若有花瓶裝水種植物，也可在裡面放顆樟腦丸，裡頭溶出的精油可有效阻止蚊蟲孳生，但不會影響到植物生長，便宜又好用。

3.外出減少皮膚暴露

外出穿長袖長褲，穿上襪子與布鞋，避免皮膚暴露處被蚊子叮咬。連日清說，夏天很多人喜歡穿短褲、夾腳拖，下半身也因為光線較不容易照到，而成為蚊子的最愛。要能避免，用衣物保護還是最實在。

4.選對防蚊液

到野外也可以適當噴灑香茅油成分的驅蚊液。連日清指出，研究已證實香茅萃取精油有驅蚊的效果，但只能維持半小時左右，因此若在戶外時間長，就要定時噴灑。或是使用防蚊液，要選對成分才有效，目前公認有用的成分有3種：

DEET（敵避）：是目前公認、實證有效防蚊的成分，對於小黑蚊也有防護效果，而且價格便宜、好取得，但是6個月以下的嬰兒不能使用。

Picaridin（派卡瑞丁）：無色、無異味，對皮膚也比較沒有刺激性，有效防蚊的時間比較長，不過價格也比較高。

IR3535（伊默寧）：對皮膚的刺激度較低、安全性也高。

如果要同時塗抹防蚊液和防曬乳，醫生建議應該先用防曬產品，隔10～20分鐘再塗防蚊液，以免皮膚過敏。