不少人會在4月1日愚人節開些無傷大雅的玩笑，但同時也需拿捏分寸，否則可能釀下無法彌補的傷害。一名美國員工分享自己「被耍了」的故事，剛到班就被告知解雇，然又在他將東西收拾好、資料全數刪除後，才表明是愚人節玩笑，令他氣得向高層申訴；最終這名員工不僅安然回公司，還獲得加薪，而那名主管則真的被開除了。

這名員工在美國最大論壇Reddit訴說自己經歷的荒唐事蹟，一進公司就被團隊主管通知「被解雇」，這之後雖然納悶不已，但也不疑有他的花整整2個小時，收拾東西、刪除含客戶名單等公務資料。

「你在哪？為什麼沒在辦公室看到你？」三個小時後，他回到家中接到主管來電，對方開玩笑稱今天是愚人節，開個玩笑罷了，催促他趕快回來上班；但他拒絕忍受這種惡劣的玩笑，果斷拒絕主管「你說我被解雇了，我為什麼要回去工作？」同時揚言將向人資申訴。

他說，主管聽聞後十分著急，至少傳了超過70則簡訊，以及13通語音訊息，但他不願理會，並持續向人資解釋情況；而在這之後，這名員工與律師、主管、公司高層和人資等人為此事一同召開會議，最終結果是員工回來上班，那名主管則被公司資遣。

出乎意料的是，這名員工不僅回來上班，且換到另一個團隊，還得到5.15美元的加薪，以及四周的額外休假。他強調，這位主管其實有很大的問題，過去就被多次指控有騷擾問題，不單是因為這件事而被開除。