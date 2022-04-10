俄烏戰爭的地緣政治風險，以及聯準會（Fed）超鷹派升息，推升美元指數衝到100大關。財信傳媒董事長謝金河表示，若將Fed資產負債表從8.96兆美元縮減到6兆美元，未來美元匯價走高可能是新常態，這會像是一把照妖鏡，體質不佳的國家和企業將現出原形，而資金回流美元體系，大多數新興市場貨幣都狂跌，最慘的是土耳其和阿根廷。

謝金河在臉書發文指出，俄羅斯入侵烏克蘭改變了地緣政治風險，美元再成主要避險貨幣，美元的強勢一枝獨秀，8日美元指數盤中見到100.189，又回到2020年3月歐美疫情失控，股市狂跌的景況。不過這回有高通膨肆虐，加上戰爭的推波助瀾，高油價及不斷攀升的糧食價格，這個世界將激盪出更巨大的變化。

本周台幣已經貶至28.917、日圓124.99、韓元1246.87、印度盧比77.16、歐元1.08和英鎊1.3。

「大多數新興市場貨幣都狂跌，最慘的是土耳其和阿根廷。」謝金河表示，這場資金回流美元體系，第一個衝擊的是體質不好的新興國家，尤其是這些年積極參與一帶一路的新興國家。

他分析，俄烏開戰後，山窮水盡的斯里蘭卡已瀕臨破產，民眾走上街頭抗爭。南美洲的秘魯，因為燃油及糧食價格上漲，民眾到處放火抗爭。最近的哈薩克政府也岌岌可危。美元匯價上升，油價、農產品價格上漲，會讓體質不良的新興市場經濟體更加民不聊生。

謝金河認為，美國除了面對俄烏戰爭，已把對抗通膨列為首要目標，這回升息、縮表都是超鷹派。這幾天，10年、30年美債殖利率都衝上2.7%，利率倒掛現象仍然沒有解決，而每月減債950億美元，如果要將聯準會資產負債表從8.96兆美元縮減到6兆美元，未來美元匯價走高可能是新常態，這會像是一把照妖鏡，體質不佳的國家及企業將現出原形，這是一場大淘汰賽！