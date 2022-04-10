《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍可能在5年內削減多達1468架軍機，但僅採購467架新機，導致整個軍種的機隊規模縮水超過1000架。美軍正尋求大量退役老舊設備，以將資金集中於因應中國大陸等強大對手的各式先進技術，遭批恐讓自己陷入青黃不接的窘境。

根據報導，共和黨籍聯邦參議員費雪（Deb Fischer）在參院軍事委員會的預算聽證會中透露，美國空軍希望於2023財年削減369架軍機，但僅購買87架新機，機隊規模縮水282架；而放眼未來5年，空軍更有意削減多達1468架軍機，但僅新購467架，導致機隊規模縮水1001架。

此數字與美國空軍提出的2023財年預算需求有所不同，該軍種先前表示，有意在2023財年退役包括21架A-10攻擊機、33架F-22戰機、15架E-3空中預警管制機、8架E-8聯合監視暨目標攻擊雷達系統（JSTARS）、12架C-130運輸機、13架KC-135空中加油機在內的150架軍機，再將100架MQ-9無人機移交其他政府部門，並採購33架F-35戰機、24架F-15EX戰機、15架KC-46A空中加油機、10架HH-60W搜救直升機等82架新機，總計失去250架、新增82架。

費雪指出，她並非不允許美國空軍退役軍機，但此種情況將對剩餘的現役部隊造成過大壓力。美國空軍則拒絕對費雪所言與預算需求之間的差異發表評論，僅稱更詳細的計畫會在本月稍晚時公布。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將重申，五角大廈希望退役無法於高強度衝突中生存且維護費用昂貴的設備，以投資對未來作戰至關重要的新能力；但他們也承認，美軍的戰力需求並未有所減少，故因軍機退役而出現的缺口確實將構成風險。

費雪還批評，包括《國家安全戰略》（National Security Strategy）、《國防戰略》（National Defense Strategy）、《核武態勢評估》（Nuclear Posture Review）、《飛彈防禦評估》（Missile Defense Review）等最重要戰略文件，都是到4月初才以機密文件的形式提供給國會，導致議員們無法充分研究和討論，「削弱軍事委員會的監督能力」。