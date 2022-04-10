台灣9日新增442名本土病例，不斷創下新高，全台遍地烽火，目前以雙北最為嚴峻，衛福部長陳時中更坦言，6月底之前疫情都不會結束。醫師沈政男也在臉書PO文，表示現況若繼續下去，17天後，單日本土案例恐就會破萬。

沈政男表示，今天台北新增95例，但其中僅有27例是已知感染源，Rt值(有效再生數，群體出現有抵抗力人口時，觀察病毒在一定時間內傳播給人的能力，若低於1以下，代表疫情開始好轉)已來到2.4，原本預估台北境外滲漏最多，但現在看來光是人流穿梭，就可能造成多點散發。

沈政男也擔憂新北新增143例，雖然與昨天差不多，但目前已匡列上萬人，醫療資源不知還能撐多久，若連詢問接觸者都沒辦法完成，就該趕快用手機定位發送細胞簡訊，找出接觸者採檢，提升快篩量能，比居家照護更要緊。

沈政男說，除雙北外，其他縣市疫情相較單純，目前還在可控範圍，但若北北基桃大爆發，中南部就算維持疫調與匡列，也不可能挺住。他指出，目前新增案例中，七成五來自北北基桃，花東與中南部只占兩成五，而如果單看中部，更是少之又少，這其實反映了R0值，其中最大因素當然是人口密度與人流來往。

沈政男也示警，根據上海的資訊來看，若依照維持Rt值2計算，只要一個禮拜就能破千，17天就會破萬，他指出，台灣目前Rt值跟上海幾乎相同，代表3天就會翻一倍，而上海新增100到破萬，僅有3個禮拜。

沈政男指出，現在也出現一名沒打疫苗的長者染疫身亡，當新增攀升，社交比較退縮的老年族群就會漸漸被波及，是這次解封最讓人擔心之處。