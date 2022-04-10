3男1女玩公園滑軌驚悚畫面曝光！ 她重摔倒地險遭砸頭

新北大都會公園有「滑軌」設施供民眾遊玩，但日前有3名男子以高速助推女子，導致女子滑行速度飛快，到終點時甚至摔飛倒地，而滑軌踏板大幅度擺盪，甚至一度快砸到女子頭部，影片曝光眾人嚇壞；新北市政府回應當下駐點保全已上前勸導驅離，強調滑軌設施使嚴禁助推的。

臉書「爆料公社二社」有網友分享影片，影片中3名男子為1名女子推滑軌，3男用衝刺加速推女子，女子就已高速滑行，最後在終點時整個人重重跌落在地板，而滑軌踏板幾乎呈現180度擺盪，女子倒在地上，踏板就在頭部上方擺，只要稍微抬頭就有可能遭砸，影片曝光引發熱議。

3名男子以高速助推女子，導致女子滑行速度飛快，到終點時甚至摔飛倒地，而滑軌踏板大幅度擺盪，甚至一度快到砸到女子頭部，影片曝光眾人嚇壞。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

網友紛紛留言痛批「我還以為能看到站起來被椅子砸頭，有點小失落」、「就剛好離坐墊遠，不然反作用力迴盪，那個女的應該RIP了」、「還好她摔下去時整個人都趴在地上，不然那個踏板砸在頭上，不死也剩半條命」、「好恐怖，要是掉下去，又被砸到頭」、「爬起來頭應該再敲下去！雙擊」。

新北市高灘處回應，其實公園都有駐點保全，每2小時會巡邏一次，當晚8時許保全見狀後就已勸導驅離民眾，如果當下有發現設備毀損，就會以破壞公物跟毀損刑罰送辦；滑軌區每晚11點至隔天早上6點都是上鎖，平時限制5歲以上、60公斤以下的人才能玩，還要穿長褲不能帶手鍊和帽子，並且「嚴禁助推」。