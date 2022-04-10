跟未來的婆婆一起睡，卻見恐怖1幕！1名女網友日前陪男友回對方鄉下老家過夜，對方老家是相當破舊的平房，而男友母親因為很傳統，要求女網友與她一起睡，女網友當晚睡到一半醒來，發現枕頭旁竟有一整片「深色水」沾濕枕頭，隨即尖叫，後來才發現是屋頂漏水，而屋頂因為長年燒柴被燻黑，滴下的雨水才會呈現深色。

臉書「靠北婆婆2.0」分享1則網友PO文，該女網友說大學時交了男友，2人交往多年有結婚打算，日前她陪著男友回對方鄉下的老家，她才發現男友老家非常窮困，家裡設備相當老舊，但她盡量不表現出不適應的樣子，晚上男友母親希望原PO陪她一起睡，說是家裡傳統，男女未結婚不能睡一起。

女網友與男友母親一起睡，當晚醒來時發現枕頭旁竟有一整片「深色水」，後來才發現是屋頂漏水，而屋頂因為長年燒柴被燻黑，滴下的雨水才會呈現深色。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

原PO說，晚上睡覺時她被噩夢嚇醒，身旁的男友母親睡得很深，而她伸手找手機時發現枕頭竟然濕濕的「像是血一樣的液體」，她當下嚇得尖叫，全家人都趕來關心，後來才知道該液體是「雨水」，因為男友家長期漏水，平時又都用燒火做飯，屋頂已被煙燻黑，滴下的雨水才會呈現深色。

原PO說當下男友家人得知原因後，表現出一副見怪不怪的模樣，她雖然得知真相，但男友家的一切仍讓她無法接受，最後哭著希望男友讓她回自己家，男友最後也答應了；其他網友留言說「睡起來發現枕頭有深色的水，真的滿恐怖的」、「其實可以好好跟男友家人說，直接離開有點沒禮貌」、「結婚後別住婆家就好了」。