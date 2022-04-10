人夫借哺乳室遭拒 罵北捷「霸佔當員休室」真相秒遭打臉（取自爆料公社）

1名網友日前因妻子需擠奶水，在新北投捷運站借用哺乳室遭拒，站方表示該站沒有專用哺乳室，請到鄰近的北投站使用，但該網友發現明明站內就有「職員共用」哺乳室，質疑站方將哺乳室霸佔成員工休息室；影片曝光後，有網友找出證據，原來新北投站因運量不足，按法規不須設哺乳室，也有不少人認為原PO帶度口氣很差。

該網友在臉書爆料公社發文指出，他的妻子日前到新北投捷運站想借用哺乳室，但站方卻說該站沒有哺乳室，要求到其他捷運站用，事後他不滿質問站長，站長則解釋新北投站沒有「專用」哺乳室，只有「職員公用」哺乳室，但原PO仍質疑捷運站理應都設有哺乳室，站長最後親自帶他到職員共用哺乳室。

網友因妻子需擠奶水，在新北投捷運站借用哺乳室遭拒，但他發現明明站內就有「職員共用」哺乳室，質疑站方將哺乳室霸佔成員工休息室。（翻攝自臉書爆料公社）

該網友親自到該共用哺乳室後，發現牆壁上貼有「哺乳室公告」和使用須知，理應開放給民眾使用，但站長卻認為該哺乳室不需開放。（翻攝自臉書爆料公社）

該網友用手機錄下影片，他質疑新北投站將哺乳室私自佔用成員工休息室，而親自到該共用哺乳室後，發現牆壁上貼有「哺乳室公告」和使用須知，理應開放給民眾使用，但站長卻認為該哺乳室不需開放，一下稱是因上頭長官指示，一下又說是因為防疫期間所以不開放，還說原PO是在咄咄逼人，語氣相當無奈。

影片曝光，大多數網友認為原PO語氣相當強勢，有人說該站哺乳室是屬於非公開型、非標準化開放，且又因應疫情所以不開放，此外也有人貼出北捷公開的哺乳室分佈站，上頭確實沒有新北投站，「新北投站因運量未達該線的前10%，所以不是法定應設置集哺乳室的公共場所！」

不過也有網友能體諒原PO護妻態度，認為原PO與其花時間與站方爭吵，不如趕緊帶妻子到鄰近的北投站使用哺乳室，「不喜歡咄咄逼人的口氣及態度， 直接申訴就好了」、「趕快跟站務員道歉啦，這態度跟口氣很令人煩躁欸」、「太太有這款老公可憐」、「整篇看下來，我認同的點只有原po的勇氣」、「不能借就換下一站，不會因為3分鐘5分鐘就發炎好嗎」。