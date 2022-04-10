精神出軌還是朋友關係？1名人妻日前發現丈夫偷偷與另名女子A女私下熱絡傳訊聊天，丈夫幾乎「秒讀秒回」對方，甚至幫對方取「小XX」親密名稱，質問丈夫後，丈夫僅說是普通同事關係，還說是她小題大作，不同意與A女斷絕關係，讓該人妻簡直快瘋了。

該名人妻在Dcard上發文表示，他與丈夫結婚5年、育有1子，近年來丈夫對她態度愈發冷淡，文字訊息也很簡短，她某日卻發現丈夫對1名A女相當熱絡地聊天，不但訊息有來有往，丈夫還會拍吃飯照分享給A女，甚至將A女LINE上名稱改為「小XX」相當曖昧。

1名人妻日前發現丈夫偷偷與另名女子A女私下熱絡傳訊聊天，丈夫幾乎「秒讀秒回」對方，甚至幫對方取「小XX」親密名稱，質疑丈夫出軌。（翻攝自Dcard）

該人妻某次假裝問丈夫A女是誰，丈夫僅說是同事，她後來發現2人愈加頻繁聊天，暴怒質問丈夫，丈夫則認為她在小題大作、疑神疑鬼，後來甚至把手機密碼改掉、不讓她看訊息，她最後要求丈夫在家庭和A女之間做選擇，要不跟A女斷乾淨，要不就是離婚、小孩歸她，而丈夫竟沉默不做選擇，讓她很崩潰。

該人妻上網詢問「到底怎樣的程度算曖昧出軌，一點點我都覺得是背叛，是我太保守嗎？」其他網友紛紛留言「他的精神實際已經出軌，全天下，沒有一個太太可以容忍先生和其他異性 聊天秒讀秒回」、「吵到公婆爸媽來關切啊」、「開始搜證，把他錢挖走了啊」、「不單純，趕緊斬斷妖孽」、「你老公就是想外遇啊，很明顯吧」、「他還沈默？沈默個屁啊！真的建議可以好好考慮離婚」。