【愛傳媒蔡詩萍專欄】我也不知道，我會不會遇見19歲的你？！

問號是，我必須活到90歲，這問題才有意義，對不對？驚嘆號呢，哇，我能活到90歲耶？好酷喔，那很老了耶，19歲的你，能想像得到嗎？

我是在整理舊照片時，無意間，翻出了19歲的你，那麼年輕，那麼自信，滿臉膠原蛋白，溢出了無比的可能性。我竟然，就呆呆的，坐在那，沉默了好一陣子。等我驚覺到，我其實發呆了好幾分鐘時，我竟然，感覺到，眼眶濕潤潤的，天啊，我流淚了嗎？

更尷尬的是，等我用手去觸摸那濕潤潤的眼眶時，我竟然，哭出來了！

天哪，天啊，那一瞬間，我完全忍不住淚水，即使我用手掌摀住眼眶，眼淚也會像洪水一般，從指縫間溢出來吧？既然如此，乾脆不去摀它吧！

我遇見了你，19歲的你，隔了四十幾年後，我還能遇見你，我大有理由，為自己哭一場啊！19歲的你，靜靜站在那，眼角有一絲絲的狡黠，有一絲絲「看你這老傢伙到底想要幹什麼」的挑釁，但你很禮貌的，克制住了，於是我接收到的，就是一個帥男孩，揚著一抹淡淡地憤世，幽幽地孤芳，默默地自負的神情，望著我。

你大概以為，天哪你不能想像，有一天你會遇見花甲以後的你，回來看你，回來對你說些他很想對你說的話吧。

你以為，你在三十以後，就一如你曾經仰天長歎的，「不要活那麼老吧」，活到眼眸褪色，肌膚鬆弛，臥蠶沉澱，視茫茫，髮蒼蒼，甚至一顆頭顱空盪盪的在風中散去最後的幾根毛髮！不要吧！

19歲的你不要那樣活著，到老，雖然你並不確定，到底「老」該怎麼界定它的邊界！

但你就是不要「老成那樣」！我懂的，我畢竟也是從19歲一路走過來的呀，不是嗎？我還記得，我那時，腹部六塊肌，真的，別笑，我是有的。

每天清晨，或黃昏，我會去台大操場，跑十圈，一圈四百公尺，十圈四千公尺，跑完，喘著氣，躺在草地上，仰望天空，聽自己的心跳，撲通，撲通，撲通的。

那時，我很窮，窮到每天的伙食費或零花，都必須控制在範圍內，一旦透支，就要從下一週的伙食費裡扣下來。

這些，你應該都知道的，可是你不知道的是，後來，當我會賺錢，而且賺得還不錯的時候，我竟然，不知不覺的，養成一種習慣：東西永遠買得比預期要用的多出一倍！

我完完全全沒注意到這習慣，但是我妻子，（噢，你睜大眼睛了，好奇是誰嗎？抱歉，你還不會知道，也完全無法預期，但我只能告訴你，不用擔心，她很美，很善良的。）她在我們結婚一陣子後，突然告訴我：為什麼你買東西，都要買～那麼～多呢？不能用完再買就好嗎？

我望著她，一雙美麗的大眼睛，充滿疑惑，好奇，也有些桀驁不馴。

我竟然，不知該怎麼回答，那一瞬間，我似乎明白，有些話我只能告訴你，19歲的你，還有之後，二十，三十，四十以後的你。人生，會有很多劇情，但唯有你內心深處的，某一個點，某一個不變的原初，某一個小劇場的獨白，才會真正的，懂你。

你不懂嗎？

沒關係，當我遇見你時，我就知道，我會袒露自己，說那些關於我們的故事，我的過去，你的未來。

作者為知名作家

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