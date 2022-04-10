【愛傳媒藺奕專欄】我們在空無一人的歐厝沙灘待了許久，潔淨如新娘嫁衣的白沙，全國大概只有澎湖的吉貝堪可比擬。

沙灘上唯一盛開的是待宵花，我總覺得那黃澄澄色澤很有力量；它總能挺過鹹濕泥沙之下漫長的壓力和黑暗，還要向地表之上未知與恐懼的海風挺身而出。

沒有任何人向它們承諾春天，也必須自己把春天吐露出來。所以還是那句話，看那些峭壁上、砂礫中的花兒，比你我身邊好多人都勇敢、都痛快。

人還是需要見過大海的，見識之後，至少不會隨意去歌頌泥潭。

近來最服氣的，是2022年了，大家日常問候從信誓旦旦的「加零」「清零」，變成「類普篩」與「病毒共存」，我看到一個小孩說他類不乖到底是乖還是不乖，見到一位女孩說她的胸「類豐滿」是嘲笑還是誇讚，我真心覺得自己這輩子對中文的認識是膚淺了。

疫情年代，我們以生命謀太平，生活變調成了存活，愛身邊人，過好一隅的小日子，留存體力與命運適量纏鬥，降低一些預期，目光淺短為宜，不能見面時，多說幾句想念。

作者為文學奬得主

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