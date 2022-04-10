俄羅斯軍隊已從烏克蘭北部撤軍，將重新部署到烏東頓巴斯地區作戰，烏克蘭則呼籲烏東居民立即撤離。資深媒體人吳子嘉認為，接下來一定是一個大戰，也是烏克蘭正規軍和俄羅斯主要兵力的第一次會戰。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中表示，烏克蘭外交部長現在跟北約只要3件東西，就是武器、武器、武器，就是要打仗，但俄羅斯就怪了，口氣就比較緩和，比如我們可以談等等。

吳子嘉認為，相信西方的判斷，接下來一定是一個大戰。因為這場戰爭決定的結果，就是烏克蘭守不守得住頓巴斯、克里米亞，而俄羅斯會不會亡國，也要看這場戰爭。

吳子嘉覺得，看起來普丁很強勢地在打這場仗，普丁愈強勢愈堅持，這個戰爭一定會非常激烈，但並不是持久戰，這也是俄烏主要兵力第一次會戰。因為這個仗打了一個多月，從來沒有看過一場會戰，俄羅斯開打時，烏克蘭正規軍沒有一次正面攻擊過，而這次烏克蘭必須面對這個問題。