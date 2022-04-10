大甲媽祖繞境９日晚間進入彰化，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自壓轎下，在８點５分順利通過一級戰區民生地下道。（吳建輝攝）

大甲媽祖繞境8日起駕，9日晚間進入彰化，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自壓轎下，在晚間8點5分順利通過一級戰區民生地下道，不料大約在8點半左右，媽祖鑾轎行經到三民路上時，出現統促黨總裁「白狼」張安樂，一度想闖進管制區，彰化分局長王國峯強勢拒絕讓白狼接駕，雙方再度爆發口角與衝突，警方當晚帶走6名滋事分子，將依妨礙公務調查偵辦。

9日晚間民生地下道在顏清標壓轎下，十分平和通過民生地下道，沒想到就在中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抵達後，爆發好幾波推擠衝突，現場棍棒、瓶罐、辣椒水齊飛；而張安樂不滿強調， 是鎮瀾宮答應讓他來接駕，每年都是這樣，不明白這個分局長有什麼權力決定。

彰化分局長王國峯強勢拒絕讓白狼張安樂接駕，雙方爆發口角，當晚帶走４名滋事分子，全依社維法送辦。（吳建輝攝）

彰化分局長王國峯表示，9日晚間大甲媽祖遶境經過彰化分局轄區，為防止事端事前與遶境廟方，接駕團體等約法三章，包括必須遵守相關防疫規定，打滿3劑等才能接駕，不料晚間鑾轎行經到民生路302巷路口，有著特定政黨背心團體要上前搶轎，甚至還推擠本局鐘振邦副分局長。

王國峯強調，所有相關接駕規定，事前都已經與鎮瀾宮，沿線的公廟、接駕的民眾都已約法三章，所以當場立即決定拒絕讓張安樂先生接駕，拒絕政黨活動介入廟會活動；另外當晚逮捕共6名滋事份子，全依公共秩序維護法管束，後續將依妨礙公務偵辦，並傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪，嚴正執法。另因勤務仍在進行中，有部分同仁受到傷害，會進行清查與慰問。