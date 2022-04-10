吳宗憲愛女、女星吳姍儒(Sandy)今年1月底結婚，嫁給交往5年的王先生，婚後立刻隨老公飛往美國見公婆，也把握難得的休假時間，直到3月初才飛回台灣，接受10多年的隔離後，本月她已回歸工作崗位，各種活動、代言工作上門，行程忙碌，早前她在社群分享過一張露肚照，因此被瘋猜懷孕，面對被這類言論灌爆的處境，吳姍儒難得嚴詞親回，直言這種行為「很沒水準」。

吳姍儒此前曾在IG貼出一張生活照，照片中她穿著內搭短版小可愛外罩襯衫，下身搭配寬鬆褲子，露出了腹部，沒想到因此被質疑是不是懷孕了？面對熱烈關心她肚皮動靜的聲音，吳姍儒昨深夜(4/9)發了IG限時動態，嚴肅寫下長文，劈頭就說：「一天到晚在那邊留言，猜我是不是有了，然後莫名其妙恭喜恭喜的人，真的是有完沒完」，對於一直被猜測有孕，又引起其他人以訛傳訛，覺得相當受不了，吳姍儒表示如果自己真的有了好消息，絕對不會是「不小心」被外界發現，怒放話：「沒有就是沒有，到底是想怎樣？」。

吳姍儒因一張露肚照，被懷疑有孕，面對這種猜測她直呼「很沒水準」。(取材自sandywis IG)

吳姍儒更認為，身體是自己的，人生也是，如何規劃、怎麼經歷過程，「都是我的okey？」，表示是自己不是傻瓜，「連這種事情還會要藏不藏好，或是故意要露餡讓誰誰誰發現」，直呼沒有也不會這樣，且她有代言在身，希望外界別鬧，更直言會這樣開口詢問別人是不是懷孕的人「非常沒有禮貌，甚至可以說沒水準，就像有人問你是不是有障礙一樣，那是別人的身體狀況欸」，希望能彼此尊重隱私。

吳姍儒表示，為了保持身體健康萬事如意，未來只要再看到這樣亂留言，或是類似的狀況，一定狠下心「全數封鎖刪除，先講清楚到時候不要歡，謝謝」。