英國首相強生（Boris Johnson）9日驚喜現身烏克蘭首都基輔。

0804:綜合英國《衛報》（The Guardian）、半島電視台報導，英國首相強生（Boris Johnson）9日驚喜訪問烏克蘭首都基輔，並宣布將再提供烏克蘭120輛裝甲車、反艦飛彈系統。唐寧街隨後也宣布，將透過世界銀行額外提供烏克蘭5億美元貸款，英國政府8日才宣布軍援烏克蘭價值達1億英鎊的軍備。

強生表示，英國對烏克蘭的新一波支持，是為了確保烏克蘭「再也不會被霸凌、再也不會被勒索、再也不會被用同種方式威脅」。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）同日也造訪基輔，在共同記者會上烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，儘管基輔面臨的俄軍威脅已逐漸減退，不過烏克蘭東部的威脅正在升溫，他警告：「這將會是一場硬仗，我們堅信這場戰鬥以及我們的勝利，我們也準備好在奮戰的同時尋求外交途徑來結束這場戰爭。」