熱愛青天白日旗、桃園知名「國旗屋」老闆張老旺表示，2022桃園市長選舉，中國國民黨主席朱立倫責任重大，牢記歷史教訓，要確定最後只派出一組人，而不是看到藍營分裂、多人跳出來參選。他認為，即使藍營協調，最後出線不是原本預期的人，大家也會全力挺到底。

根據《中評社》報導，在中壢平鎮交界處忠貞市場旁，開設滇緬風味餐的張老旺，最為人津津樂道，就是每年雙十慶典自辦升旗典禮，吸引包括馬英九、洪秀柱、朱立倫等藍營大咖都來。

藍營桃園市長提名陷入亂局，台北市議員羅智強表態維持參選決定，但卻遭國民黨中央回應「選策會已將他排除」，桃園藍營基層怎樣看？

國民黨主席朱立倫於2021年9月3日前往桃園市中壢區國旗屋出席93軍人節升旗典禮。（蕭靈璽攝）

「民進黨很會選舉！」張老旺接受《中評社》訪問時表示，國民黨就是鬥不過民進黨，國民黨會失敗，也不是沒有原因。如果選舉一次出來三、四人，力量就分散，最典型就是2000年大選，親民黨主席宋楚瑜脫離國民黨參選，結果最後讓民進黨陳水扁當選，如果宋楚瑜還留在國民黨，不要讓藍營分裂，民進黨也不可能這麼快執政。

桃園知名「國旗屋」老闆張老旺。（資料照片）

張老旺說，現在歷經二次政黨輪替，民進黨又再度執政，國民黨只有團結，不然可能會繼續在野，2022到底派誰出來參選桃園市長？朱立倫要牢記歷史教訓，國民黨選舉只能派出一組人，千萬不能搞到最後是多人參選，只要確定最後派出一組人，即使最後出線不是原本預期的人，大家也會全力挺到底。