這樣的禮金你能接受嗎？一名網友分享，他受請託，替朋友的表哥開新娘禮車，不僅出車還出人幫忙，最後朋友表哥卻只給了一個200元紅包報答，讓他超傻眼。文章曝光後，引起網友在留言區熱議。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱友人的表哥先前結婚，受友人請託之下幫忙開新娘禮車，不僅出借車子作為禮車，該日也幫忙友人表哥處理流程上的大小事，事後表哥遞給他一只紅包答謝，打開一看卻只有現金200元，少得讓他傻眼直呼，「這種人怎麼有辦法結婚？」

網友替友人的表哥開新娘禮車，不僅出車也出人，卻只收到200元回報。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文曝光後，不少網友看完痛批，原PO友人表哥實在太小氣，「不然你以為他的結婚基金怎麼來的？」、「這比扯鈴還扯…」、「油錢都不夠」、「真不會做人」、「有點沒常識吧，出人出車我覺得至少3600」；還有網友調侃表示，「跟新郎說『 麻煩下次不要找我 』」、「他下次再結婚就別幫他開車了」。

但也有網友認為放寬心，「沾沾喜氣，討個紅就好」、「大家都是親戚不用計較啦」、「人家真是把你當朋友看待，就當沾沾喜氣積功德好了，大人有大量」；還有網友勸，若真的無法接受禮金金額，就摸摸鼻子認賠，以200元看清一個人也不算吃虧。