藝人吳鳳從土耳其來台發展15年，與台灣妻子結婚後育有2個可愛女兒，在台灣落地生根的他時常在社群分享生活。近日大甲媽遶境啟動，吳鳳9日在臉書帶著喜悅分享心情「再一次有機會扛轎」，並憶起他在2011年沒有任何收入存款的窘境，今天用扛轎來感謝媽祖與這片土地。

大甲媽遶境活動開始，吳鳳也現身扛轎，對於能參加民俗盛事，吳鳳感到非常的興奮又覺得很幸運，並在昨（9）日在臉書分享當年生活不順遂之事，吳鳳表示，在2011年的7-8月本來打算離開台灣，因為當時吳鳳沒有工作機會，上了一些節目賺點零用錢，絕對不夠。而且獎學金也沒有了，根本沒有收入。很認真找表演機會也沒有！所以吳鳳想要離開台灣，回去家鄉土耳其；怎料，剛好要準備離開的時候，機會來了；先接一個公共電視的節目，再來愛玩客問吳鳳要不要當固定的節目主持人，當年他口袋只剩飛機票的錢而已，這讓吳鳳毫不考慮就簽了五年的約。

吳鳳好友柯龍（白T恤）也現身媽祖遶境扛轎中。（圖/吳鳳）

首次以外國人身分介紹台灣風情的吳鳳提到，2012年在媽祖遶境及鹽水蜂炮時，讓他深刻的體會必須要入境隨俗，很用心的體驗真正的台灣味，且於同年吳鳳入圍金鐘獎也認識現在的另一半，讓他覺得好像在2012 年的人生是重新出發。

吳鳳接著表示，他的人生在這年完全變了，「我相信這個變化中媽祖有很神聖的位置。我每年如果有時間的話，都會去參加繞境活動，不管是白沙屯或者大甲媽祖，我覺得都是屬於台灣的魅力。」同時他也對未來期許「接下來的日子，我也會用一樣的態度來看待一切，也希望養出快樂的孩子，給我家人更多幸福的生活。」