本土狂飆442例再創新高！ 新北143例最多 另新增1死

台灣本土疫情自4月起連續9天逾百例，近3天累計破1200人，觀察指標之一的「中重症個案」，9日新增5例（1人死亡）。醫師蘇一峰表示，他完全不意外重症比例上升，對於接下來要與病毒共存，「台灣準備好了嗎」。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰PO文，他對於重症比例上升並不意外，「不然日韓香港是怎麼死那麼多人的」。中央防疫政策改走「減災」這條路，許多網友熱烈討論，直言本周是關鍵。

中重症統計屬於落後指標，因確診時不會馬上轉為中重症，一般觀察兩天，若開始出現呼吸症狀等，有可能成為中重症；反之兩天內沒事，則以輕症機率高。

網友認為，政府放寬入境居隔天數時，大概知道國門遲早守不住，卻又不願放棄防疫資優生美名，所以想出「減災」、「重症清零」、「新台灣模式」口號。

以近3天本土確診破1200人來看，接下來的數字只會愈來愈多，而中重症的統計將在這幾天出現，萬一數字激增，甚至死亡人數攀高，才是大家該擔心的。