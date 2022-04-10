1名女網友在《Dcard》寫下，日前逛夜市時，抓到哥哥和小三牽手逛街，她隨即把這件事告訴嫂子，不料卻遭爸媽責怪，罵原PO思想有問題，社會經驗不足等，令她非常無語，發文詢問網友們「我做錯了嗎？」貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在社群網站《Dcard》發文，前幾天逛夜市時，遇到哥哥和外遇對象牽手，便把這件事告訴嫂子，他們夫妻2人因為工作的關係所以婚後還是遠距離，結果原PO卻被爸媽罵，思想有問題，社會經驗不足，當打小報告的人都會被討厭，會害到他們等。

原PO表示，自己和哥哥的感情非常差，哥哥先前就有劈腿嫌疑，讓嫂子很難過，只是哥哥當時矢口否認，刪光通訊軟體紀錄讓嫂子抓不到證據，這次哥哥出軌被他逮個正著，事後還裝死直接外宿3天。但他向嫂子說真話反被爸媽責怪，發文詢問網友們：「我做錯了嗎」？

網友們看到後紛紛留言：「如果我是你嫂子，我也會希望你跟我說，讓我可以提早搜證、轉移財產、避孕，整理好心情離婚」、「搞不好你嫂子早就知道了，就不想翻臉 ，結果妳直接把遮羞布揭開，大家都難下台」、「你做的是對的！是誰都不會想被矇在鼓裏」、「建議別淌混水比較好」。

但也有網友認為是因為原PO經驗不足，處理方式錯誤，「你的價值觀沒錯，但是處理方式錯了，遇到這種事情最好就是不要告訴受害人 ，最好的方式就是沈默 ，讓受害人自己發現 ，自己假裝從頭到尾不知道， 大嫂自己發現了或許有和好的機會，但由你來告知，可能機會就沒了」、「我覺得你被爸媽罵是沒辦法的，在你爸媽眼中你嫂子算家裡的外人，而且他們也不希望自己的小孩離婚」。