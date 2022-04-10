演藝圈恩愛情侶檔小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）交往近2年，感情穩定的小倆口，目前一起定居屏東，也一起發展雞翅副業，但小嫻日前卻在網上發動態投票問粉絲「要不要退出擺攤界？」引發熱議，不過小嫻昨（9日）則透露正在上社區大學的課程，未來可能會擔任解說員。

小嫻日前因疫情、商品物料短缺，讓她一度灰心在網上發動態投票問粉絲「要不要退出擺攤界？」引發熱議，所幸她之後正能量寫下：「關關難過關關過」，並表示之後還是會繼續擺攤，不過小嫻昨則在網上透露近況，表示自己加入屏南社大的恆春半島解說員課程，小嫻在老師的解說下，對恆春半島有更多的認識和了解。

小嫻興奮說，上課之後才知道原來這就是恆春大平頂傾斜台地，是隆起的珊瑚礁台地，「像這樣的珊瑚礁台地在恆春半島還有高山巖、貓鼻頭半島、赤牛嶺、鵝鑾鼻台地、墾丁森林遊樂區。」小嫻也呼籲大家，下次來恆春半島要多注意地形、地貌還有自然景觀。

小嫻上了解說課之後，對恆春半島有更多的認識，而她未來也有機會擔任解說員，也吸引網友留言討論：「4月底有開團嗎」，小嫻則說：「 還在上課中，要等通過認證哦！」同時，也有人留言誇小嫻：「怎麼越來越美 不合理」、「最美代言人」，釣出小嫻回覆：「我再怎麼美也沒有美過恆春啊」。