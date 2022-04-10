金秀賢在主演韓國律政劇《某一天》中首度與車勝元合作，提起與前輩的對手戲，他以「打太極」來形容，金秀賢說，隨著角色的情緒起伏，無論他詮釋哪種語氣，車勝元都能順勢接招，「就算我演完會有停頓時間，前輩也全都能接上繼續往下演，我們就是有這樣的默契。」2人合作無間讓整場戲毫無冷場。

《某一天》今（10日）晚10點在八大戲劇台播出精采最終回，金秀賢再次出庭聽候判決，辯護律師車勝元一方面仍不放棄追查真相，在發現關鍵證物後，迎來精采的大反轉。粉絲們看到金秀賢從首集在警局的痛哭喊冤，到後期眼眶泛淚故作堅強，心疼偶像「連哭都已無力」，面對即將進入的尾聲劇情，粉絲笑稱為了要平復心情，留言「得再去複習一下都教授來撫平內心的沉重！」

金秀賢出庭聽候最終判決。（八大提供）

車勝元表示，金秀賢在《某一天》的詮釋，讓他想到以前見到韓石圭前輩的衝擊感一樣，他說：「一場非常平淡簡單的戲，韓石圭前輩賦予深入有層次的表演，這就是演員的魅力，這次秀賢也給我這樣的感覺！」車勝元這次為戲不修邊幅，並且素顏上陣，他說，現在攝影設備加上後期製作，畫面呈現技術都很棒，就算沒化妝也沒關係，無意間透露：「自己以前的妝都畫得很濃啊。」

《某一天》大結局亮點由金裕貞1分鐘零台詞驚艷收場。（八大提供）

此外，大結局的另一亮點則是特別客串的金裕貞現身，她在結尾的看守所情節中登場，被車勝元發現並詢問她要不要找律師？一時間彷佛又回到首集金秀賢與車勝元握手合作的經典畫面，而這段金裕貞不到1分鐘的零台詞演出，讓大批粉絲們爆動，忍不住腦補第二季的情節、敲碗拍攝續集。而她主演《紅天機》也將接檔《某一天》，下周一（11日）起，每週一至週五晚間九點在八大戲劇台播出。