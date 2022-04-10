37歲可愛教主楊丞琳，自2019年和大陸男星李榮浩結婚2年多，小倆口感情甜蜜穩定，卻遲遲未見下一代，近日因為寬鬆打扮被傳出有孕消息，讓她立刻曬圖PO出平坦螞蟻腰，展現驚人川字肌，修長曲線令人驚呼，也藉著本就熱愛的有氧運動親闢外界謠言，還意外引起網友驚呼：「完全是個逆齡少女。」

楊丞琳9日以琳妹碎碎唸為題，跟大家分享運動健身的好：「運動要付出努力，過程絕對不輕鬆，但當你/妳看到身材的變化時，一切都會很值得」她還認為運動可以帶來身體內、外在的改變，功能有「內在心靈上的療癒，和增強身體健康」，她形容「這就是鍛鍊後最豐盛的果實。」親自解說健身帶來的益處。

這組健身美照連拍6組，綁著包包頭，穿著黑色小背心，肩上綁上一塊白色布料，造型嬌俏可愛，一張嘟著嘴的照片，回春來到高中生的17歲年紀，張張照片都吸睛奪目，青春魅力無懈可擊，吸引7.4萬人秒按讚。

楊丞琳健身照相當吸引人。(圖／楊丞琳 IG)

甜美外型相當逆齡，網友一頓猛誇：「這個我可以當妹妹了」、「為什麼不會老，還逆齡生長」、「這位美少女是。。？為什麼妳永遠少女樣，好羨慕」、「看起來根本學生妹，太萌了啦」、「少女琳」、「超童顏」、「好像18歲以下的人」、「這是小6生吧」、「小妹妹～妳讀哪間幼稚園啊」等諸多留言都相當有趣，逆齡外表成為話題。