國民黨台北市議員羅智強參選桃園市長一事搞得沸沸揚揚，他昨（9）日分享自己心中的真實想法，坦言在午夜夢迴時會浮現出一些掙扎、猶豫的感覺，更透露最近常常會聽一首歌，歌名是《我是不是該安靜的走開》，讓現場所有人驚呆。

羅智強、桃園市議員牛煦庭及資深媒體人黃暐瀚昨日在《全民平評理》討論有關國民黨桃園市長人選的話題。對於與國民黨主席朱立倫的通話引起各界關心一事，羅智強表示這通電話從4／1到現在也該掛了，強調「政黨裡面一定有意見的扞格」，但不要懷疑他與朱立倫想要贏下桃園的決心。

羅智強指出，這次的事件不應該把所有責任都放在黨或主席身上，自己也有需要負責的部分，「我有我自己的立場思考，沒有顧慮到黨的想法，黨當然有佈局上的為難」，他也因此指出在自己的4點聲明中，第2點有說不論黨以何種方法，只要提了人自己就會全力支持，「你也可以不做民調！」

對於有許多支持者要他退黨參選，羅智強表示國民黨對於自己有提攜之恩，加上國民黨內有許多有革命情誼的戰友，因此雖然心中有苦水，但只要想到這些過程時，他就很清楚「不管做任何決定，我不會脫黨參選！」

不過羅智強也指出，在午夜夢迴時仍會有掙扎與猶豫，更透露最近他常常聽《我是不是該安靜的走開》，坦言人心是肉做的，自己也會感受到壓力，說自己在過程中有做得不成熟、不夠好的地方，自己都會進行檢討，希望黨也能做出一些調整，如此一來就有繼續進步的空間。