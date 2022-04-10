對於美國是否因為中國大陸與俄羅斯的關係而制裁中國大陸？《中評社》專論指出，如果美國要比照制裁俄羅斯模式對付中國大陸，蘋果馬上就關門，美國人日子也過不下去了！

根據《中評社》今（10）日專論引述金管會統計，截至2021第3季止，台灣上市櫃公司1202家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1635家的73.52%。2022年2月數據，台灣出口大陸、香港佔總出口額42.1%，大陸持續位列台灣最大出口市場和最大順差來源地。

《中評社》專論指出，台灣沒有能源、原物料可外銷，貿易順差支撐台灣政府總預算，從社會福利、教育到對美軍購。無法想像兩岸如果有事，地方小、沒資源，又淺碟的台灣，要如何因應。只要一打，兩岸封住，沒辦法再做兩岸三角貿易就全垮了，且可能都回不去了。

專論還強調，如果美國要比照制裁俄羅斯模式對付中國，中國工廠手機無法出貨，蘋果馬上就關門，許多靠中國代工的美國大品牌也大半要收了，還有許許多多的民生必須品都會斷貨，美國人日子也過不下去了。

不過，綜合媒體報導指出，美國財政部長葉倫在當地時間3月25日表示，因中國大陸與俄羅斯的關係而制裁中國大陸「在這個時候是沒有必要的，也是不合適的」，並透露美國政府高級官員正私下與中方接觸，以確保中方理解美國的立場。她也提及到經濟面問題，強調並不同意全球貿易正在結束的說法。

美國貿易代表戴琪4月5日表示，美國無意與中國大陸這個世界最大經濟體脫鉤，而正在尋求重新調整與中國間的經貿關係，以解決供應鏈等問題。戴琪3月底時才表態，不排除向中國大陸提出更多新工具來解決貿易不公的情形，其最新發言透露態度稍有緩和。