「亞洲舞王」羅志祥遭舊愛周揚青「毀滅式分手」後，形象崩壞嚴重影響演藝事業，沉寂多時，近期他頻試水溫嘗試復出，如今終於接到代言，本月7日出席了保健食品品牌代言記者會，是他睽違多時的公開露面，沒想到有網友看到小豬當時的模樣，質疑他跟之前不太一樣有整形，事後小豬公開在IG揭真相。

羅志祥如今返回台灣發展，這為復出演藝圈做不同的嘗試，如今久違接到代言工作，沒想到被說依然帥氣但臉蛋似乎有些不同，不斷有網友質疑他「修修臉」，甚至懷疑他鼻子有去整，對此，小豬在IG發布限時動態，態度倒是相當正面，表示：「好開心耶，代表偶（我）又變帥了，因為只要人變好看了，就一定會有人說，他一定是去做了什麼」。

面對外界質疑他去整形，羅志祥選擇親自說分明。(取材自showlo IG)

隨後他又發布另一則IG限動，表示還有人說他在記者會上，笑起來很僵，一定是去打了肉毒桿菌，他也揭開真相，認了確實臉僵，但「偶素(我是)緊張啦！笑起來湯蘭(當然)僵硬啊，那麼久沒看到那麼多媒體，臉部不聽使喚」，大方對坊間流言作出解釋。

羅志祥睽違多時接到大工作，為健康食品代言的廣告已上線，正在各頻道熱播中，而他近日出席代言記者會，當天以一身米白西裝清爽亮相，一出現就愉快地開場：「各位大家好，我是羅志祥，好久不見！很想念大家」，但這場記者會他僅待13分鐘就快閃，也沒有接受媒體訪談，而這情變風波後的首支代言，粗估為羅志祥進帳上百萬酬勞。