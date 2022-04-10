受到疫情、高基期、行業周期等因素影響，大陸3月挖掘機（怪手）銷量大幅減少，期間各類挖掘機銷售量3.7萬台，年減53.1％。但另一方面，大陸挖掘機向外出口規模則反向增加。

中國工程機械工業協會8日數據顯示，統計26家挖掘機製造企業，3月各類挖掘機銷售量3.7萬台，衰退53.1％。這是挖掘機銷量連續第11個月呈現按年衰退，降幅較2月擴大了近40個百分點。

數據分析，降幅擴大與去年同期的高基數有一定關係，2021年3月，挖掘機總銷量達到7.9萬台，當地銷量達4.11萬台，均為全年最高點。隨後，受成本、疫情、行業週期性等因素影響，挖掘機銷量走入下降通路。

細部數據方面，大陸3月各類挖掘機銷售中，當地銷售2.66萬台，衰退63.6％，降幅擴大33.1個百分點。

但另一方面，3月挖掘機出口銷量達到1.05萬台，年增73.5％，為近一年來首度破萬。累計2022年前3個月，大陸挖掘機出口2.53萬台，年增88.6％。