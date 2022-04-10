Selina（任家萱）主演鬼片《頭七》票房有望在本週末突破2000萬元，導演沈丹桂近日忙於和女主角Selina和「小嘉玲」吳以涵跑映前映後活動，他也忍不住在臉書抒發完成《頭七》的心情，並表達對主演們的感謝。最近阿Ken也在臉書寫下看完該片後的感想，第一句就是：「Selina會不會太強？會！」

阿Ken表示當初聽到Selina要拍恐怖片《頭七》就大吃一驚，沒想到Selina竟然敢在鬼月拍鬼片，「心理和生理的素質都要超強才行！」看完電影後更覺得對方「表現得太太太好了吧！」更細數Selina的演技，「把善良又堅強的個性詮釋的恰到好處，她的驚恐、無奈和悲傷都打動了我！本來甜甜的女孩變苦苦的了。」更驚訝於另一位好友納豆在片中彷彿變成完全不認識的另個人。

阿Ken（左）大推Selina主演《頭七》。（摘自阿Ken臉書）

導演沈丹桂也在臉書寫下自己創作的企圖以及和演員合作的心路歷程，「希望台灣鬼片有多一點不同的敘事文本，演員們都很認真的面對這個挑戰。」他特地感謝女主角Selina的信任與付出：「光想到妳願意重回片場的勇氣，叫人怎麼不為妳竭盡所能呢？」他也大讚飾演Selina姊姊的高宇蓁：「要能用少數場次，就立體化角色的壓抑與無奈，只有硬底子的演員才有辦法完成。」

導演沈丹桂更透露，當初「三顧茅廬」才讓怕鬼的吳以涵答應演出，甚至不惜和編劇說願意為她改劇本，她只要一開拍就能給出精準表演，其中一顆特寫鏡頭雖磨了18次，但吳以涵不怕苦也不怕累，只想要呈現最好的樣貌，他也感謝吳以涵在片場當貼心小天使，經常送小餅乾和綠豆湯慰勞大家。