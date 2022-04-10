為協助新南向友好國家充裕中小學華語師資，教育部108年起辦理海外任教計畫，每年規畫補助20位合格教師赴新南向友好國家學校任教，補助內容包含薪資（含年終工作獎金及考績獎金）、新南向生活津貼及交通津貼，迄今已補助58人次參與。

教育部107年訂定發布「補助合格教師赴新南向友好國家學校任教試辦要點」，自108年起辦理海外任教計畫。教育部委請屏東大學團隊依海外學校提報師資需求及甄選簡章，配合各校學年度期程，分別安排校方與教師進行面試，錄取後報部備查。

同時，聘用學校會與教師簽訂聘約，聘期以1年為原則，若經聘用學校與教師雙方同意，得於原校續聘1年，不同學校累計最多不超過4年；教師在校成績考核則依各校規定辦理。

胡亮寅老師服務於泰北建華綜合高級中學，校區在泰國北部山腳，除了印象中的炎熱，涼季有時會出現低於10度的寒流，雨季也可能遇到暴風、冰雹的情形，同時大眾運輸系統較不發達，溝通語言也以泰文為主，這些都是必須克服的問題。

胡亮寅表示：「海外任教，必須具備高度的適應力、彈性的配合度、快速的應變力，以及一顆願意接受挑戰的心。」由於海外學校每年人事調動大，時常遇到教職人員不足的情況，教師往往需一人身兼多職，胡亮寅就曾同時接任導師、教學組長、圖書館館長等工作。

對於海外任教，現任職於越南胡志明台灣學校的蔡念軒老師也多有感觸：「海外任教計畫對合格教師來說，是踏離同溫層增進自己的機會，不論年資深淺的老師來到這都像是新鮮人，教師可藉此突破自己。」

海外任教計畫相關教師甄選資訊皆會刊登於「全國高級中等以下學校教師選聘網」，有興趣了解的教師可至網站查詢，或洽國立屏東大學海外任教計畫團隊詢問相關事宜（08）7663800分機17004。