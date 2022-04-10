Techs rescinded for no cursing… I’ll finally win some appeals 🙏🏿🙏🏿🙏🏿 — Draymond Green (@Money23Green) April 9, 2022

這難道是NBA為了幫助獨行俠贏球的背後操盤嗎？聯盟官方10日宣布，將會取消獨行家明星後衛東契奇9日在出戰拓荒者出現的第16次技術犯規，也讓東契奇躲過被禁賽命運，可望在11日面對馬刺的最後一場例行賽登場，這讓勇士「追夢」卓雷蒙格林相當不爽了。

畢竟卓雷蒙格林跟東契奇本季都經常被吹技術犯規，原因大部分是跟裁判大聲抗議造成，眼見東契奇的第16次技術犯規被取消，目前累積14次技術犯規的卓雷蒙格林不禁發推，「因為沒有咒罵就可以取消技術犯規，那我的技術犯規也該取消幾次！」

目前獨行俠拿下51勝30敗，排名西區第4，卻僅落後排在西區第3的勇士半場勝差，仍有機會追上勇士排名，也讓11日獨行俠出戰全心備戰附加賽的馬刺這場比賽格外重要，東契奇假如被禁賽1場宣告缺陣，獨行俠自然贏球機會較低。

只是9日東契奇被吹技術犯規的理由，還是因為他跟裁判、紀錄台不斷埋怨與抗議，如今聯盟說取消就可以取消，是否代表日後球員仍可繼續挑戰裁判尺度？或許卓雷蒙格林只能抱怨自己「牌子」不如東契奇，所以聯盟怎麼也不肯取消追夢的技術犯規。