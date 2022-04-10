台東縣鹿鄉高台茶區，有位農民在昨天下午1點多在茶園砍草時，因感到心臟不舒服，趕緊打給友人求救，隨後就陷入昏迷，友人趕緊打119求救，救護車趕到現場 ，才發現現場是一處山溝，距離產業道路還有300公尺深的陡坡，救護員只有兩人，緊急呼叫支援。

附近剛好有1家飛行傘公司，7、8名飛行教練聽到人命關天需要幫助，二話不說把工作先擺一邊，衝到山溝協助救護任務，大家分工合作，以人力接駁方式，將昏迷的男子扛上產業道路，再緊急送醫急救。