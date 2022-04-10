台東鹿野茶農砍草突昏迷 飛行傘教練群協助救援 09:292022/04/10 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東鹿野鄉一名茶農因心臟不適昏迷，飛行傘教練群趕往協助救援。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣鹿鄉高台茶區，有位農民在昨天下午1點多在茶園砍草時，因感到心臟不舒服，趕緊打給友人求救，隨後就陷入昏迷，友人趕緊打119求救，救護車趕到現場 ，才發現現場是一處山溝，距離產業道路還有300公尺深的陡坡，救護員只有兩人，緊急呼叫支援。 附近剛好有1家飛行傘公司，7、8名飛行教練聽到人命關天需要幫助，二話不說把工作先擺一邊，衝到山溝協助救護任務，大家分工合作，以人力接駁方式，將昏迷的男子扛上產業道路，再緊急送醫急救。 #飛行傘 #教練 #鹿野 #茶園 #昏迷 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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